Comunità in lutto | addio al diacono Camillo Garzia

Le comunità di Secondigliano e San Pietro a Patierno si trovano in lutto per la scomparsa del diacono Camillo Garzia. La notizia ha suscitato dolore tra i residenti, che si sono stretti intorno alla famiglia e ai tanti che lo conoscevano come figura di riferimento. La sua morte ha lasciato un vuoto nelle strade e tra le persone che avevano condiviso momenti di fede e solidarietà con lui.

Sono ore di lutto nei quartieri di Secondigliano e San Pietro a Patierno per la morte del diacono Camillo Garzia. Don Camillo ha esercitato il suo ministero per diversi anni presso la parrocchia Santa Maria della Natività a Secondigliano. Stimato e ben voluto da tutti, don Camillo viene ricordato per il suo grande impegno pastorale. Il suo spirito di servizio ha segnato le tante persone incrociate nel suo cammino diaconale. Ricordiamo che tra il 2004 e il 2007 don Camillo è stato anche diacono della parrocchia di Santa Maria della Purità. I funerali si terranno domani, 8 aprile, alle ore 10,30. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Diocesi, addio al diacono Sergio FossatiNelle prime ore di oggi, giovedì 12 febbraio, è deceduto il diacono permanente Sergio Fossati. Dal Togo a Cremona: Patrick Ognakotan, futuro diacono, servirà la comunità di San Pietro al Po.Domenica 15 febbraio, alle 10:30, nella chiesa di San Giorgio a San Pietro al Po, verrà ordinato diacono Patrick Fangbemi Komivi Ognakotan, un...