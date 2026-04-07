Comune scatta il riassetto della macchina amministrativa | bandi per i ruoli chiave
A poco più di un mese dalla fine della gestione commissariale, il Comune di Avellino avvia un processo di riorganizzazione interna. Sono stati pubblicati bandi per diverse posizioni chiave nell’amministrazione, segnando un cambiamento nel funzionamento della macchina amministrativa. Questa operazione mira a definire nuovi ruoli e a rafforzare l’attività degli uffici comunali, che si preparano a riprendere pieno controllo delle proprie funzioni.
Tempo di lettura: 2 minuti A poco più di un mese dalla conclusione della gestione commissariale, il Comune di Avellino si prepara a una significativa riorganizzazione interna. La struttura amministrativa di Palazzo di Città è infatti interessata da un nuovo riassetto dei ruoli dirigenziali, promosso dalla commissaria straordinaria Giuliana Perrotta. L’intervento arriva nella fase finale del commissariamento, che terminerà con le prossime elezioni amministrative previste per la seconda metà di maggio. In questo contesto, si punta a ridefinire alcune delle posizioni più strategiche dell’ente. Con una delibera pubblicata nelle ultime ore, è stata avviata la procedura per l’assegnazione degli incarichi di elevata qualificazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Benessere e contrasto alle molestie: il Comune fotografa la "macchina" amministrativaIl Comitato unico di garanzia del Comune di Ferrara (Cug), rinnovato fino al 2029 con Determinazione del direttore generale, nell’ambito delle...
Riassetto della macchina comunale. Conferiti gli incarichi ai dirigentiRiorganizzazione della macchina comunale: con una serie di decreti a firma del sindaco Stefano Zuccarini conferiti gli incarichi ai dirigenti.