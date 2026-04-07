Comune policentrico da 100mila abitanti per il salto di qualità

Il progetto prevede la creazione di un nuovo comune con una popolazione di circa 100.000 abitanti, puntando a migliorare la gestione territoriale e i servizi. La proposta si basa sulla distribuzione di funzioni e insediamenti in diverse aree, evitando la concentrazione eccessiva in un solo centro. La decisione è stata presa dall’amministrazione comunale, che ha avviato le procedure ufficiali per l’istituzione del nuovo ente.

Pellegrini* La natura ‘policentrica’ della struttura urbana dei nostri territori ci assicura una buona qualità della vita, ma non è in grado di assicurarci la massa critica tipica di una città di medio-grandi dimensioni necessaria per attrarre risorse sufficienti ad assicurare un futuro prospero per i nostri figli. Serve una città policentrica, un’unica entità amministrativa che, facendo perno su Macerata ed i comuni limitrofi, sia in grado di pianificare il futuro e di invertire il declino demografico: solo così potremo evitare che i nostri giovani vadano a cercare opportunità altrove e potremo far sì che giovani promettenti da fuori si uniscano alle nostre comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Comune policentrico da 100mila abitanti per il salto di qualità Milan da Champions: assalto a Goretzka e Gila per il salto di qualitàIl Milan di Massimiliano Allegri rompe gli indugi e pianifica il restyling per il ritorno in Champions League, puntando su un instant-team di... Leggi anche: Il robot Da Vinci entra in azione. Chirurgia sempre più mininvasiva. Salto di qualità per il San Giuseppe