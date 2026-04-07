Compak Sporting 1° GP Piccoli Calibri a Sezze | Spada oro in Eccellenza al calibro 20 Turini doppietta nei calibri 28 e 410

Nel fine settimana di Pasqua, il campo del Tav Sezze ha accolto la prima gara stagionale dedicata ai calibri inferiori al 12, con la disputa del primo GP Piccoli Calibri di Compak Sporting. La competizione ha coinvolto diversi partecipanti, con risultati che hanno visto la conquista di una medaglia d’oro nella categoria Eccellenza al calibro 20 e una doppietta di vittorie nei calibri 28 e 410 da parte di un concorrente.

Sul campo del Tav Sezze il weekend di Pasqua ha ospitato la prima gara stagionale riservata ai calibri inferiori al 12. Buglione protagonista in Prima Categoria, Berti miglior punteggio assoluto con 97100 nel cal. 20. Tutti i podii delle tre specialità Il weekend di Pasqua ha portato in pedana gli specialisti del Compak Sporting per il 1° Gran Premio Piccoli Calibri della stagione 2026, disputato sulle pedane del Tav Sezze in provincia di Latina nelle giornate di sabato 4 e lunedì 6 aprile. Un appuntamento tradizionalmente molto apprezzato dagli specialisti della disciplina, chiamati a confrontarsi nei calibri 20, 28 e.410. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it Leggi anche: Gran Premio Piccoli Calibri 2026, il Tav Sezze ospita il Compak Sporting Compak Sporting, Battisti vince l’oro di Eccellenza al 1° Gran Premio Golden di FolignoLo specialista pesarese centra il successo con 199/200 sulle pedane del TAV Olimpico di Foligno.