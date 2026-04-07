Coming out | Agedo guida i genitori verso l’amore e la verità

Durante un intervento nel podcast Soci All Time di Radio Materia, prodotto in collaborazione con CSV Insubria, un rappresentante di Agedo ha spiegato come l’associazione aiuta le famiglie con figli LGBTQ+ nel percorso di coming out. L’intervento si è concentrato sulle attività di supporto rivolte ai genitori e alle famiglie, evidenziando i servizi offerti e il ruolo di accompagnamento nel processo di apertura e accettazione.

Italo Carloni, presidente della sezione locale di Agedo, ha illustrato l’attività dell’associazione nel supporto alle famiglie con figli LGBTQ+ durante un intervento nel podcast Soci All Time di Radio Materia, prodotto insieme a CSV Insubria. L’iniziativa mira a sensibilizzare la cittadinanza in vista del 17 maggio, ricorrenza internazionale contro l’omo-bi-transfobia. L’organizzazione opera sul territorio promuovendo i diritti delle persone LGBTQ+ e contrastando ogni forma di discriminazione o pregiudizio. Questo impegno si è concretizzato in una presenza costante fin dal 1992, anno di nascita dell’associazione, per offrire sostegno concreto a chi vive l’esperienza del coming out. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Coming out: Agedo guida i genitori verso l’amore e la verità Salis: il racconto di Salmoni ci guida verso la verità nascosta nella narrazione ufficialeSalmoni, il noto storico e studioso di questioni politiche e sociali, continua a offrire una lettura critica e rigorosa della narrazione ufficiale... Leggi anche: Gabriel Garko, il coming out: “Era un macigno”. La verità sui ritocchi estetici