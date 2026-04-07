Come guadagnare 300 euro al mese con i box auto | ecco dove rendono più delle case

Negli ultimi tempi, il valore dei box auto è aumentato significativamente, superando quello delle abitazioni in molte città. Sono diventati oggetti di investimento apprezzati, grazie alla loro capacità di generare reddito stabile. Queste unità immobiliari, ormai considerate un bene di lusso urbano, attirano investitori che cercano di ottenere circa 300 euro al mese di entrate passive. La domanda e i prezzi si sono evoluti, rendendo i box auto una scelta più redditizia rispetto alle case in alcune aree.

Tra centro storico e periferie, il mercato dei box auto corre più veloce di quello delle case: prezzi in salita, rendimenti solidi e domanda in costante crescita. In alcune zone della città un garage può arrivare a costare quanto un monolocale (ma rendere decisamente di più). Ecco cosa bisogna considerare prima di iniziare a investire Oggi il box auto vale molto più di quattro mura e una basculante: è diventato un lusso urbano, una leva finanziaria e, sempre più spesso, una scelta strategica di investimento. Chi ancora lo considera un semplice “spazio per parcheggiare” rischia di non cogliere cosa sta succedendo davvero nella nostra città, e non solo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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"Molti dicono che nel nostro calcio non ci sono più talenti, ma l'Italia ne è piena. Purtroppo il mondo del calcio è inquinato da troppe persone, il cui unico interesse è il guadagno. Molti si accontentano di guadagnare poco. Poi ci sono degli squali che depredan - facebook.com facebook

Simone #Inzaghi a Libertà: “Guadagnare tanto fa piacere, ma non avevo bisogno di soldi. Gli anni all’ #Inter sono stati molto soddisfacenti ma pure stressanti. Avevo bisogno di staccare la spina. All’ #AlHilal ho trovato serenità: in Arabia vivo bene e non ho no x.com