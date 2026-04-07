Due uomini di 41 e 45 anni sono stati arrestati dalla Polizia durante un’operazione tra Catania e Messina. La Squadra mobile ha intercettato un carico di 5,3 chilogrammi di cocaina e sequestrato anche 27.000 euro in contanti. L’operazione fa parte di un’indagine più ampia sul traffico di droga nella zona. I due sono stati portati in carcere con l’accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Due uomini di 41 e 45 anni sono finiti in manette dopo che la Squadra mobile della Questura di Catania ha intercettato un carico di 5,3 chilogrammi di cocaina. L’operazione si è conclusa con il fermo dei due soggetti proprio mentre transitavano dall’uscita del casello di Fiumefreddo, lungo l’asse autostradale che collega Catania a Messina. Il controllo della polizia ha permesso di individuare la sostanza stupefacente occultata all’interno dell’autovettura utilizzata dai sospetti per lo spostamento della merce. L’intervento non si è però fermato al blocco stradale, poiché gli agenti hanno esteso le ricerche a un immobile situato a Piedimonte Etneo, disponibile per i due indagati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Colpo al narcotraffico tra Catania e Messina: droga e 27mila euro

Cinque chili di cocaina nel cruscotto e 27mila euro in contanti in casa: due pusher arrestati sulla Catania-MessinaLa Polizia di Stato ha arrestato due pusher di 41 e 45 anni, entrambi dell’hinterland etneo, sorpresi con un carico di droga nascosto in auto .

Leggi anche: Duro colpo al narcotraffico, sequestrati 8 chili di droga e 2 pistole

Temi più discussi: Roma, il bunker della cocaina rosa: colpo al narcotraffico tra la Capitale e l’area tiburtina; Colpo allo spaccio a Ostia: sequestrate 330 dosi, fermati in sei; Cocaina tra legname e fondali: blitz della Guardia di Finanza contro il narcotraffico; Clan dei Casalesi: 23 arresti nel blitz contro la fazione Zagaria.

‘Ndrangheta e narcotraffico, colpo al clan vibonese: scattano gli arresti (NOMI)Le indagini, sviluppate anche attraverso l’analisi di chat criptate su smartphone, hanno consentito di ricostruire un traffico di circa 750 chilogram ... zoom24.it

‘Ndrangheta e narcotraffico, colpo al locale di Ariola: 15 arresti. Tutti gli indagati – I NOMICATANZARO Gli uomini del Comando Provinciale di Catanzaro e il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O) della Guardia di Finanza, all’esito di un’articolata indagine di pol ... corrieredellacalabria.it

Incidente sulla A14, auto finisce contro guardrail: 69enne muore sul colpo, 56enne ferita x.com

ULTIM'ORA | MORTO SUL COLPO - facebook.com facebook