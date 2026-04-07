La polizia colombiana ha arrestato 23 persone, tra cui un uomo noto come Nías, accusato di aver ucciso almeno 50 persone. L’operazione ha portato allo smantellamento dell’organizzazione criminale denominata El Mesa, coinvolta in numerosi omicidi. Tra i fermati c’è anche un uomo riconosciuto dalla felpa con il logo Swiftie. L’indagine ha portato all’esecuzione degli arresti nelle ultime ore.

La polizia colombiana ha smantellato l’organizzazione criminale El Mesa, portando all’arresto di 23 persone tra cui Nías, un killer accusato di almeno 50 omicidi. L’operazione, conclusasi con 15 raid simultanei, ha colpito una rete dedita al traffico di armi e stupefacenti che operava strategicamente a Bogotá. Il colpo è arrivato dopo un anno di analisi dati e attività sotto copertura. Le autorità hanno coordinato l’azione tra la Polizia Nazionale e l’Ufficio del Procuratore Generale per neutralizzare un gruppo noto per l’estrema violenza e la gestione di sparizioni forzate. Durante le irruzioni sono stati sequestrati due armi da fuoco, 25 telefoni cellulari, documenti d’identità contraffatti e registri contabili delle vendite. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Colpo a El Mesa: arrestato killer di 50 persone con la felpa Swiftie

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