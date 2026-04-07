Colleferro Pasqua Sicura I Carabinieri della locale Compagnia ha denunciato due persone e ne hanno segnalate altrettante

Durante il fine settimana di Pasqua, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno avviato controlli sul territorio, denunciando due persone e segnalando altrettante alle autorità amministrative. Le operazioni hanno coinvolto tutte le stazioni della zona, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle normative vigenti durante le festività. Questi interventi sono stati effettuati in vari punti della città e delle frazioni.

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