Colera la dieta può fare la differenza | caseina e glutine rallentano i batteri

Il colera è un'infezione batterica che causa diarrea intensa e può portare a complicazioni gravi se non viene trattata adeguatamente. Recenti studi indicano che la dieta può influenzare la proliferazione dei batteri responsabili, con particolare attenzione a sostanze come la caseina e il glutine, che sembrano rallentare la crescita dei patogeni. La gestione alimentare si aggiunge così alle misure di prevenzione e cura di questa malattia.

Il colera è una pericolosa infezione batterica che provoca diarrea grave e, se non trattata, può essere fatale. Secondo una nuova ricerca dell’Università della California, Riverside, un’alimentazione mirata potrebbe ridurre significativamente la capacità del batterio di colonizzare l’intestino. Lo studio ha mostrato che le diete ricche di caseina, la principale proteina presente in latte e formaggi, e di glutine di grano, riducono drasticamente il numero di batteri del colera nell’intestino. I test hanno mostrato differenze fino a 100 volte nella colonizzazione batterica a seconda della dieta seguita. I ricercatori hanno alimentato topi infetti con diete diverse: alcune ricche di proteine, altre di carboidrati semplici o grassi. 🔗 Leggi su Cibosia.it © Cibosia.it - Colera, la dieta può fare la differenza: caseina e glutine rallentano i batteri Una firma che può davvero fare la differenzaIl 5x1000 rappresenta uno degli strumenti più semplici ed efficaci attraverso cui i cittadini possono sostenere il mondo del sociale senza alcun... F1, la Ferrari può fare la differenza con la partenza? Il possibile asso nella manicaLe qualifiche di Melbourne hanno emesso i primi verdetti, ribadendo la superiorità prestazionale della Mercedes con un margine ancor più importante... Dieta chetogenica: cos’è la keto flu e quando può diventare un problemaConsiderata la dieta di definizione per eccellenza, la dieta chetogenica può inizialmente causare una serie di sintomi spiacevoli. C'è motivo di preoccuparsi? E come si può superare al meglio questa ... msn.com Intestino irritabile: un aiuto può arrivare da una dieta molto diffusa e salutarePerché la dieta mediterranea aiuta a combattere la sindrome dell’intestino irritabile? Secondo lo studio la dieta mediterranea può aiutare a ridurre dolore addominale, gonfiore, diarrea e stipsi, ... gazzetta.it