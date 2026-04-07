Cnn | Presto buone notizie Il Pakistan propone 2 settimane di cessate il fuoco Trump e la civiltà da cancellare in Iran | Siamo in trattative accese – La diretta

Il Pakistan ha annunciato l’intenzione di proporre un cessate il fuoco di due settimane, mentre negli Stati Uniti il presidente ha dichiarato di essere in trattative intense con l’Iran e ha minacciato la distruzione totale del paese. La situazione internazionale si sta muovendo su più fronti, con tensioni tra Washington e Teheran che si intensificano e segnali di possibili iniziative di pace provenienti da altri paesi della regione.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato per stasera martedì 7 aprile la «distruzione totale dell’Iran». Teheran non ha finora risposto al suo ennesimo ultimatum. E non ha riaperto lo Stretto di Hormuz, se non per le navi che pagano un pedaggio. «L’intero Paese potrebbe essere distrutto in una sola notte», che potrebbe essere tra martedì sera e mercoledì, ha dichiarato Trump in una conferenza stampa. L’esercito iraniano ha replicato denunciando la «retorica arrogante» e affermando tramite un portavoce che tali dichiarazioni non avevano «alcun effetto» sulle sue operazioni. Oggi l’Idf ha raccomandato ai cittadini iraniani di stare lontani dai treni e dalle stazioni. 🔗 Leggi su Open.online

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