Claudia Conte è al centro di un articolo che mette in discussione alcuni aspetti della sua carriera e delle sue qualifiche. Secondo quanto scritto, avrebbe condotto un programma su Isoradio prima di essere formalmente riconosciuta come giornalista. Inoltre, ci sarebbero dubbi riguardo alla validità della laurea che avrebbe conseguito, descritta come ‘fantasma’. La vicenda si sviluppa attraverso una serie di punti oscuri che vengono analizzati nell’articolo pubblicato da Il Difforme.

Claudia Conte avrebbe ottenuto la conduzione di un programma su Isoradio ancor prima di diventare giornalista, come mai? La 34enne ad esempio ha ottenuto un programma su Radio Isoradio,Cambiare si può. Storie di successi al femminile.Ma il fatto strano è che questa importante offerta lavorativa le sarebbe arrivata ben 5 mesi prima di diventare giornalista pubblicista, ad aprile 2023. Sono diversi i punti che non tornano sul curriculum di Claudia Conte.Lei risulta iscritta all’albo dei giornalisti dal 28 settembre 2023, ma ad aprile, come scriveRepubblica, aveva già ottenuto il suo primo programma da giornalista,Cambiare si può. Storie di successi al femminile, su Isoradio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Claudia Conte: il programma in Rai e la laurea ‘fantasma’, tutti i punti oscuri della giornalista

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Nelle more della vicenda di Claudia Conte, che ha rivelato di avere una relazione con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, c’è anche una storia che riguarda un ex deputato del Partito Democratico. La racconta oggi Il Fatto: Renzo Lusetti nel luglio 2021 h - facebook.com facebook

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