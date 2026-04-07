Cividale | 19 scuole e 4 nazioni sfidano l’emergenza in gara
Sabato 11 aprile, Cividale si prepara ad accogliere le Olimpiadi di Primo Soccorso, un evento che coinvolgerà 19 scuole provenienti da quattro nazioni diverse. L’iniziativa mira a mettere alla prova le capacità di emergenza degli studenti delle scuole superiori attraverso diverse prove pratiche e teoriche. L’evento si svolgerà in una giornata dedicata alla formazione e alla competizione tra i giovani partecipanti.
Cividale ospiterà sabato 11 aprile le Olimpiadi di Primo Soccorso, un evento volto a promuovere le competenze di emergenza tra i giovani studenti delle scuole superiori. L’appuntamento avrà inizio alle ore 8 con la cerimonia dell’alzabandiera in via Diaz. La manifestazione vedrà l’arrivo di ragazzi iscritti al quarto anno delle scuole superiori, rappresentanti di 15 istituti del Friuli Venezia Giulia e di altri quattro provenienti dal Trentino Alto Adige. La portata dell’iniziativa supera i confini nazionali, poiché sono previste delegazioni della Croce Rossa provenienti da Croazia, Austria e Slovenia. I partecipanti, organizzati in squadre, affronteranno simulazioni pratiche basate su scenari di emergenza reali per testare la propria prontezza d’intervento. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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