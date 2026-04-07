Sabato 11 aprile, Cividale si prepara ad accogliere le Olimpiadi di Primo Soccorso, un evento che coinvolgerà 19 scuole provenienti da quattro nazioni diverse. L’iniziativa mira a mettere alla prova le capacità di emergenza degli studenti delle scuole superiori attraverso diverse prove pratiche e teoriche. L’evento si svolgerà in una giornata dedicata alla formazione e alla competizione tra i giovani partecipanti.

Cividale ospiterà sabato 11 aprile le Olimpiadi di Primo Soccorso, un evento volto a promuovere le competenze di emergenza tra i giovani studenti delle scuole superiori. L’appuntamento avrà inizio alle ore 8 con la cerimonia dell’alzabandiera in via Diaz. La manifestazione vedrà l’arrivo di ragazzi iscritti al quarto anno delle scuole superiori, rappresentanti di 15 istituti del Friuli Venezia Giulia e di altri quattro provenienti dal Trentino Alto Adige. La portata dell’iniziativa supera i confini nazionali, poiché sono previste delegazioni della Croce Rossa provenienti da Croazia, Austria e Slovenia. I partecipanti, organizzati in squadre, affronteranno simulazioni pratiche basate su scenari di emergenza reali per testare la propria prontezza d’intervento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cividale: 19 scuole e 4 nazioni sfidano l’emergenza in gara

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