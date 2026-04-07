Cimitero abusivo di cani e gatti domestici a Japigia la questione in Comune | Trovare area dedicata

A Japigia, quartiere di Bari, si discute nuovamente della presenza di un cimitero abusivo per cani e gatti domestici, situato nei pressi della Tangenziale. Questa area, attiva da circa quindici anni, contiene numerose tombe di animali d'affetto. La questione è stata sollevata in sede comunale, con l'obiettivo di individuare una soluzione e trovare un’area dedicata ufficiale per le sepolture.

Il tema è stato affrontato nel corso di un'audizione in Commissione Qualità dei Servizi alla quale hanno preso parte l'assessora cittadina al Clima, Elda Perlino, e il direttore della ripartizione Ambiente, Toritto A Bari si torna a parlare del cimitero abusivo per animali, un'area del quartiere Japigia, vicino alla Tangenziale, che da una quindicina d'anni ospita decine di tombe di cani e gatti d'affezione. Il tema è stato affrontato nel corso di un'audizione in Commissione Qualità dei Servizi a Palazzo della Città, presieduta dal consigliere comunale Carlo Patruno (Romito sindaco), alla quale hanno preso parte l'assessora cittadina al Clima, Elda Perlino, e il direttore della ripartizione Ambiente, Antonio Toritto. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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