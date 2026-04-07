Chris Bedia inquadrato mentre balla sui cori avversari in Basilea-Young Boys

Durante la partita di campionato tra Basilea e Young Boys, sabato sera, è stata immortalata una scena particolare: un giocatore del Basilea che ballava sui cori degli avversari in tribuna, mentre era in campo. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti e ha fatto il giro dei social network. L’episodio si è verificato durante il match, senza ulteriori conseguenze legali o sanzioni ufficiali.

Scena esilarante quella accaduta sabato sera durante il match di campionato tra Basilea e Young Boys. Mentre la sua squadra sta perdendo, Chris Bedia è sembrato apprezzare un coro dei tifosi del Basilea. Una volta inquadrato, ha fatto ridere in Svizzera la sua reazione. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Chris Bedia inquadrato mentre balla sui cori avversari in Basilea-Young Boys Pronostico Young Boys-Lione: Fonseca è inarrestabileYoung Boys-Lione è una partita valida per la settima giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv,... Pronostico Stoccarda-Young Boys: ottava sconfitta di fila e crisi senza fineStoccarda-Young Boys è una partita valida per l’ottava giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21: diretta tv, probabili...