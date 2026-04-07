Chiude un' uscita della Tangenziale tra giovedì e venerdì | ecco quale

Tra le 23:00 di giovedì 9 aprile e le 6:00 di venerdì 10 aprile, sulla Tangenziale di Napoli verrà chiuso lo svincolo di Arenella in uscita per chi proviene da Pozzuoli e da Capodichino. La chiusura si rende necessaria per permettere lavori di manutenzione sugli impianti all’interno delle gallerie. La strada resterà chiusa per tutta la notte e le prime ore del mattino successivo.

Sulla Tangenziale di Napoli, per consentire lavori di manutenzione degli impianti nelle gallerie, dalle 23:00 di giovedì 9 alle 6:00 di venerdì 10 aprile, sarà chiuso lo svincolo di Arenella, in uscita per chi proviene da Pozzuoli e da Capodichino. In alternativa si consiglia di uscire a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Lunedì sera chiude un'uscita della tangenziale: ecco qualeIn occasione della partita di calcio Napoli-Milan che si disputerà lunedì 6 aprile allo stadio Maradona, in accordo con la Prefettura di Napoli, sarà... La partita del Napoli fa chiudere un'uscita della tangenzialeIn occasione dell'incontro di calcio Napoli-Sassuolo, su richiesta della Prefettura di Napoli, lo svincolo di uscita di Fuorigrotta della Tangenziale... Temi più discussi: Lunedì sera chiude un'uscita della tangenziale: ecco quale; Storia di Lucrezia e degli accordi tombali che impediscono di raccontare la propria esperienza; Chiude un tratto di strada: come cambia la viabilità, variazioni ai percorsi dei bus; Suello: il cavalcavia sulla SP639 chiude per un mese. Lunedì sera chiude un'uscita della tangenziale: ecco qualeIn occasione della partita di calcio Napoli-Milan che si disputerà lunedì 6 aprile allo stadio Maradona, in accordo con la Prefettura di Napoli, sarà chiusa, sulla Tangenziale di Napoli, l'uscita di ... napolitoday.it Sanità, Campania uscita dal piano di rientro: le reazioni della politicaFratelli d'Italia elogia la collaborazione istituzionale, il Partito Democratico rivendica il risanamento dei conti regionali e chiede risorse adeguate ... salernotoday.it Di Gregorio entra a inizio ripresa e chiude la porta con il rigore parato. Un po’ della vittoria della Juve la firma anche lui e adesso si accende la sfida tra i pali con Perin. Il pensiero dallo Stadium del nostro Andrea Bargione nella nuova puntata di Upload. #Juve - facebook.com facebook FINISCE 0-0 IL PRIMO TEMPO Si chiude a reti inviolate il primo tempo di #NapoliMilan: nessuna delle due squadre è riuscita a trovare la giocata giusta per sbloccare il match, con entrambe attente a non commettere errori. Chi può sbloccare la gara #Co x.com