Chieti fermato con due spade in strada | tensione e agenti feriti

A Chieti Scalo, la Polizia è intervenuta in risposta a una segnalazione al 112 riguardante un uomo armato con due spade. Durante l'intervento, sono stati registrati momenti di tensione e alcuni agenti sono rimasti feriti. La situazione è stata rapidamente gestita dalle forze dell'ordine, che hanno neutralizzato la minaccia e portato in sicurezza la zona. Sono in corso accertamenti per chiarire i dettagli dell'accaduto.

Chieti - Intervento della Polizia a Chieti Scalo dopo una segnalazione al 112: uomo armato bloccato, scatta l’arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale Momenti di forte tensione a Chieti, dove un uomo di 32 anni è stato arrestato dalla Polizia con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che per il possesso illecito di armi bianche. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di sabato nella zona di Chieti Scalo, dopo una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si trovava in strada con due armi: una spada con lama di 75 centimetri e un’altra arma bianca lunga 50 centimetri, entrambe non consentite senza specifica autorizzazione. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Chieti, fermato con due spade in strada: tensione e agenti feriti Sparatoria a Istanbul davanti al Consolato israeliano: due assalitori sono stati uccisi e un terzo è stato fermato. Feriti anche due agenti di poliziaPoco fa Istanbul, in Turchia, è stata sconvolta da una sparatoria davanti al Consolato israeliano che si trova sulla sponda europea della città. Si picchiano per strada, poi aggrediscono i poliziotti intervenuti: agenti feriti ad Aversa, due uomini arrestatiI due sono stati arrestati dalla Polizia di Stato nel centro di Aversa, in provincia di Caserta; per i due si sono aperte le porte del carcere di... Temi più discussi: Controlli di Pasqua dei carabinieri nel Barese, dieci arresti per possesso di droga; Bloccato per strada con la scimitarra: Devo uccidere un uomo; Pescara, due casi di meningite: donna morta, ragazzo grave; L'incredibile caso dell'autostrada A14 con 24 km di coda. Chieti: sorpreso in strada con due spade e arrestatoSorpreso in strada con due grosse spade, arrestato a Chieti un uomo di 32 anni accusato anche di resistenza e lesioni ... rete8.it Bloccato per strada con la scimitarra: «Devo uccidere un uomo»Quando i poliziotti della volante lo hanno fermato in una strada allo Scalo, sabato pomeriggio, aveva addosso una spada di 98 centimetri, 75 dei quali di lama, ed un’arma bianca di ... ilmessaggero.it BUONE NOTIZIE Migliorano le condizioni del 15enne di Chieti ricoverato a Pescara per meningite: sciolta la prognosi Il bollettino diffuso dalla Asl - facebook.com facebook Due casi di meningite a Pescara: morta una donna, grave un 15enne di Chieti x.com