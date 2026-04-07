Chiede a tre ragazzi di fare silenzio e viene accoltellato a Melagnano | La lama vicinissima al mio viso

A Melegnano, un uomo di 39 anni è stato ferito con un coltello da un gruppo di giovani dopo avergli chiesto di fare silenzio. L'aggressione è avvenuta in strada, con la lama che è arrivata molto vicino al volto della vittima. I ragazzi si sono poi allontanati prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. La zona è stata immediatamente messa sotto controllo dagli agenti.

A Melegnano (Milano), un uomo di 39 anni è stato accoltellato da un gruppo di ragazzi, che aveva invitato a far silenzio. È riuscito a difendere il viso, proteggendosi con il braccio dove ha poi riportato una ferita profonda. 🔗 Leggi su Fanpage.it Chiede a tre giovani di fare silenzio: in cambio riceve una coltellataMelegnano, 7 aprile 2026 “Ho visto la lama vicinissima al viso e ho avuto la prontezza di proteggermi con il braccio, altrimenti quel ragazzo mi... Cristina Marino: “Ho sacrificato la mia esperienza nel cinema per fare la madre, sono devota al mio ruolo”Cristina Marino parla della sua scelta di rinunciare per un po' alla sua carriera nel mondo dello spettacolo per occuparsi della sua famiglia. Temi più discussi: Chiede a tre giovani di fare silenzio: in cambio riceve una coltellata; Giovani, risse e rapine. La procura chiede condanne per più di 28 anni; Allerta guerra: tedeschi devono avere permesso per lasciare il Paese; Donna morta in ospedale, Procura di Palermo chiede processo per 3 medici. Chiede a tre giovani di fare silenzio: in cambio riceve una coltellataMelegnano, vittima dell’attacco un web designer di 39 anni: Puntavano al mio volto, forse volevano rapinarmi. Un passante, maestro di arti marziali, ha poi chiamato il 112 ... msn.com Rapinarono e picchiarono un 17enne su un bus, arrestati tre ragazziL’adolescente era stato aggredito in piena notte, in zona Rogoredo, dopo aver difeso alcuni passeggeri. Agli arresti domiciliari due 19enni e un 20enne, ripresi dalle telecamere di sicurezza ... rainews.it Il sindaco di Pachino chiede un potenziamento delle forze dell’ordine per evitare nuovi episodi di violenza - facebook.com facebook Il #VangeloDiOggi (Mt 28, 8-15) ci chiede di scegliere tra due racconti: o quello delle donne, che hanno incontrato il Risorto (v. 9-11), o quello delle guardie, che sono state corrotte dai capi del sinedrio (v. 11-14). Da uno stesso fatto, il sepolcro vuoto, sgorgano x.com