Chiara Ferragni torna in televisione, ma sceglie di non partecipare ai reality. Dopo essere stata prosciolta da un procedimento legale e aver attraversato mesi complicati, ha annunciato di voler condividere un racconto personale attraverso un progetto ancora segreto. L’imprenditrice ha deciso di rimanere lontana dai format più popolari e di puntare su un percorso diverso per ricostruire la propria immagine pubblica.

Dopo il proscioglimento e mesi difficili, l’imprenditrice punta su un racconto personale in streaming e rifiuta “The Traitors Italia” Dopo una lunga fase segnata da polemiche e riflessioni, Chiara Ferragni è pronta a riaffacciarsi in televisione, ma seguendo una strategia ben precisa: niente reality e massimo controllo sulla propria immagine. Secondo le indiscrezioni, Chiara Ferragni avrebbe rifiutato la partecipazione alla seconda stagione di The Traitors Italia, il format basato su strategie e inganni già portato al successo da Alessia Marcuzzi. Una scelta tutt’altro che casuale: esporsi in un programma costruito sul concetto di “tradimento” sarebbe stato rischioso, soprattutto dopo il caso mediatico che ha coinvolto Ferragni negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Chiara Ferragni torna in tv (ma dice no ai reality): il progetto segreto per rilanciarsi

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