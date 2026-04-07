Chi sono le ex fidanzate di Francesco Oppini dalla letterina Alessia Fabiani il dolore per Luana all’ultima Cristina con matrimonio saltato

Negli anni 2000, Francesco Oppini ha avuto diverse relazioni sentimentali pubbliche. La prima relazione nota è stata con Alessia Fabiani, nota showgirl, durata circa due anni. Successivamente, si sono succeduti altri rapporti, tra cui quello con una donna di nome Luana, di cui si conosce il dolore legato alla perdita. Recentemente, si è parlato di un matrimonio saltato con una donna di nome Cristina.

Nei primissimi anni Duemila il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini, Francesco Oppini intraprende una storia d’amore con Alessia Fabiani, noto volto del piccolo schermo: la relazione è durata circa due anni. Sul termine della liason, Francesco Oppini aveva dichiarato nel corso della sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip qualche anno fa: “Siamo stati assieme due anni per fortuna e ora non ci sentiamo più. Non ho risentimenti, l’ho lasciata io e dopo lei mi cercava in ogni modo, anche a lavoro dove mi portò delle rose rosse”. Alessia Fabiani ha parlato cosi della rottura con Francesco Oppini chiarendo che non è vero che l’ha lasciata lui e neanche il fatto delle rose – secondo Alessia totalmente inventato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Buon compleanno al nostro Francesco Maria Oppini. Che sia una giornata speciale! #happybirthday - facebook.com facebook

Il punto di Francesco Oppini sulla nostra Nazionale. #BellaMa torna domani alle 15:25 su #Rai2 e #RaiPlay x.com