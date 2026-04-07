Chi era Alessio Nicholas Popa il 21enne morto annegato a pasquetta nel fiume Astico | era vestito è scivolato

Il corpo di Alessio Nicholas Popa, un ragazzo di 21 anni, è stato trovato nel fiume Astico, a circa sei metri di profondità. Era vestito quando è stato recuperato, dopo essere scivolato nelle acque durante il giorno di Pasquetta. La sua scomparsa aveva portato a ricerche che sono durate diverse ore prima del ritrovamento. Nessuna altra persona è stata coinvolta nel fatto.

Il corpo senza vita di Alessio Nicholas Popa è stato rinvenuto a quasi 6 metri di profondità tra le acque gelide del fiume Astico nel Vicentino. Una scena straziante per gli amici e i genitori accorsi sul posto da Borgoricco, nel Padovano, dove il 21enne abitava. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Perde l’equilibrio e cade nel fiume Astico, 21enne muore annegato nel Vicentino Vicenza, 21enne scivola nel torrente Astico e muore annegatoUn 21enne della provincia di Padova è morto annegato dopo essere caduto accidentalmente nel torrente Astico, ad Arsiero, in provincia di Vicenza. Temi più discussi: Scivola nel torrente durante la gita di Pasquetta: muore a 21 anni davanti agli amici; Alessio Nicholas Popa cade nel torrente e annega a 21 anni durante la Pasquetta con gli amici. Risucchiato dalla corrente e recuperato a...; Cade nel fiume e sbatte la testa: giovane di 21 anni muore annegato; Cade nel torrente il giorno di Pasquetta, muore 21enne. Alessio Nicholas Popa cade nel torrente e annega a 21 anni durante la Pasquetta con gli amici. Risucchiato dalla corrente e recuperato a 6 metri di profonditàARSIERO (VICENZA)/BORGORICCO (PADOVA) - Doveva essere una giornata di festa, da trascorrere con gli amici in un luogo incantevole del Vicentino, ma si è trasformata in tragedia per ... ilgazzettino.it Lutto alla Pria, parla l’amica: Alessio è caduto, non ho potuto aiutarloC'è sgomento e incredulità nell'alto vicentino dove la Pria è per tutti un'oasi di relax e bellezza naturale, quanto nel padovano dove Alessio Nicholas ... ecovicentino.it L'incidente alla Pria di Arsiero dove ha perso la vita Alessio Nicholas Popa: nello stesso punto si sono registrati diversi annegamenti in passato - facebook.com facebook