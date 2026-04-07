Franco Oppini, noto attore e comico italiano, è sposato con Ada Alberti dal 2003. Alberti lavora come astrologa e ha una lunga relazione con Oppini, che ha dichiarato pubblicamente di mantenere vivo il loro rapporto facendo l’amore circa otto ore al giorno. La coppia si conosce da molti anni e ha mantenuto un legame stabile nel tempo, secondo quanto riferito dall’attore in un’intervista.

Dal 2003 Franco Oppini è sposato con l’astrologa Ada Alberti. La fiamma dell’amore tra Franco Oppini e Ada Alberti è ancora bella accesa, tanto che Oppini al settimane Nuovo ha svelato il successo della loro relazione: “Il nostro segreto è fare l’amore 8 ore al giorno”. La coppia si è conosciuta nel 2001 e, nel tempo, ha costruito: “ Un rapporto che fa invidia a tanta gente ” come la stessa Alberti racconta. “ Il nostro segreto è fare l’amore per otto ore al giorno. Una buona intesa dovrebbe essere alla base di ogni rapporto. Tra noi c’è stata fin dall’inizio una passione bruciante” confessa la coppia che, dopo tanti anni di matrimonio, è mossa ancora da un’attrazione fatale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è la moglie di Franco Oppini, Ada Alberti: “Facciamo l’amore 8 ore al giorno”

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