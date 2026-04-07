Che cos’è la dermatite atopica e com’è possibile gestirla al meglio? La Professoressa Pucci Romano risponde alla lettera di una nostra lettrice

Una lettrice ha scritto alla nostra redazione raccontando di aver ricevuto la diagnosi di dermatite atopica per suo figlio. La notizia, arrivata dopo un periodo di attese, ha suscitato sentimenti contrastanti, tra sollievo per aver conosciuto la causa dei problemi e preoccupazione per le sfide che potrebbe comportare. La Professoressa Pucci Romano ha risposto spiegando cos’è questa condizione e come si può gestire al meglio.

H anno diagnosticato a mio figlio la dermatite atopica. Se da un lato la diagnosi è stata la risposta che da un po’ di tempo attendevamo, dall’altro suona quasi come un verdetto. Come mamma devo preoccuparmi? Ci sono precauzioni da adottare? Sonia Dermatite atopica e alopecia areata: un farmaco per due patologie X Leggi anche › Dermatite atopica negli adolescenti: approvato il farmaco monoclonale e il nuovo device Risponde la professoressa Pucci Romano. Pucci Romano è medico specialista in Dermatologia e Venereologia e insegna all’ Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Membro di associazioni dermatologiche nazionali e internazionali, collabora con riviste e testate nazionali. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Che cos’è la dermatite atopica e com’è possibile gestirla al meglio? La Professoressa Pucci Romano risponde alla lettera di una nostra lettrice Leggi anche: Come scegliere i cosmetici perché non contengano pfsa? La Professoressa Pucci Romano risponde alla domanda di una nostra lettrice Leggi anche: Come si manifestano le allergie sulla pelle? La Professoressa Pucci Romano risponde alla domanda di una lettrice che ha visto comparire dei pomfi pruriginosi sul suo corpo