I giudici hanno deciso di revocare la sospensione di una chat di gruppo considerata inviolabile, in cui alcuni dipendenti di un supermercato si lamentavano di questioni legate ai turni di lavoro e alla qualità del pesce venduto. Nei messaggi si trovavano affermazioni come

"Il pesce che vendiamo non è fresco" e ancora "le modifiche ai turni di lavoro non ci piacciono". I colleghi del reparto pescheria di un supermercato si sfogavano in una chat di gruppo, nel mirino i turni di lavoro e anche la qualità ittica sul bancone. I vocali di una di loro, anche delegata sindacale, erano poi finiti nelle mani dei superiori che l'avevano sospesa per essersi lasciata andare a valutazioni ritenute "denigratorie" dei capi ma anche del pesce "ledendo l'immagine commerciale" della società. Il tribunale del Lavoro di Ancona al quale la donna si era rivolta aveva dato ragione ai 'superiori' confermando la sospensione dal lavoro e dello stipendio per cinque giorni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Chat di gruppo inviolabile, i giudici ribaltano la sospensione della “criticona”

“Non sarà di certo questo stop a fermarmi. Qualcuno l’ha fatto anni fa”: Schwazer dopo la sospensione dei giudici“Tutte le udienze del caso che mi ha visto coinvolto e tutto quello che è successo di conseguenza non mi hanno tolto la voglia di andare avanti.

Leggi anche: Chat di Sangiuliano, i giudici stoppano il Garante e Ranucci esulta

Si parla di: WhatsApp tra colleghi: vietato usarlo per sanzioni disciplinari.

WhatsApp, nuovo indicatore sui messaggi di gruppo: ecco come funzionaImmaginiamo di far parte di una chat di gruppo con una decina di persone: se fino a oggi quando più persone scrivono contemporaneamente WhatsApp mostra soltanto il nome di uno dei partecipanti attivi, ... ilgiornale.it

Ma è davvero una buona idea aggiungere ChatGPT alla tua chat di gruppo?Un assistente IA potrebbe davvero migliorare le chat di gruppo? Secondo OpenAI sì, per questo ha deciso di creare conversazioni all'interno dell'app supportate da ChatGPT. Sulla carta, la funzione è ... fanpage.it