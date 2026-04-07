Prima di Pasqua, Charlotte Casiraghi ha condiviso dettagli personali di sé stessa, segnando un passo importante nel suo modo di parlare di sé. La figlia di Carolina di Monaco ha deciso di aprirsi pubblicamente dopo la fine del suo matrimonio con Dimitri Rassam e la pubblicazione del suo libro, intitolato La Fêlure. Questa intervista ha rappresentato un momento di svolta per la sua vita privata e professionale.

Charlotte Casiraghi si è raccontata prima di Pasqua come non ha mai fatto prima. La figlia di Carolina di Monaco ha impresso una svolta nella sua vita dopo la fine del suo matrimonio con Dimitri Rassam e la pubblicazione del suo libro, La Fêlure. Charlotte Casiraghi, il cambiamento radicale tra il divorzio e il nuovo libro. Charlotte Casiraghi è cambiata e molto è dovuto al suo libro, La Fêlure, che possiamo tradurre con “frattura”. E in effetti sembra proprio che la figlia di Carolina di Monaco abbia voltato pagina dopo la pubblicazione del testo. Anche se, forse, l’inizio della “frattura” è stata il divorzio da Dimitri Rassam, a gennaio 2024. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Charlotte Casiraghi non ha mai osato così tanto: rivelazioni intime

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La pioggia non ha reso ingestibili i capelli di Charlotte Casiraghi, anzi, li ha resi ancora più belli. Il trucco, ovviamente c'è. Ecco qualeLa pioggia di Parigi non ha messo alla prova il suo hair look, anzi, lo ha reso ancor più sofisticato.

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Per la storica visita a Monaco di Papa Leone XVI, la principessa Carolina e la figlia Charlotte Casiraghi, hanno indossato entrambe un velo nero in pieno rispetto del protocollo Vaticano x.com