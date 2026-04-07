Per i cinquant’anni della serie televisiva, si è tenuta una reunion con le attrici Kris, Kelly e Sabrina, le protagoniste storiche. Durante l’evento, una delle attrici ha ricordato come uno dei messaggi principali dello show fosse che le donne sono altrettanto capaci quanto gli uomini. La reunion ha visto le attrici riunite per celebrare il successo della serie e il suo ruolo nella cultura popolare.

Andata in onda dal 1976 al 1981, la serieCharlie’s Angelsè entrata a far parte dell’immaginario comune come un simbolo della forza femminile. E a distanza di 50 anni,le attrici protagoniste Jaclyn Smith, Kate Jackson e Cheryl Ladd si riuniscono al PaleyFest di Los Angeles. “Da un giorno all’altro siamo state acclamate come qualcosa di simile a delle rockstar. Quando Cheryl si è unita a noi nella seconda stagione, ha aggiunto un elemento speciale, unico nel suo genere, ela follia è continuata”. Queste le parole di Jaclyn Smith mentre ha ricordato il successo ricevuto subito dopo la prima puntata. La serie di 5 stagioni è diventata subito un fenomeno che ha riscontrato un grande successo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Charlie’s Angels, la reunion di Kris, Kelly e Sabrina per i 50 anni dell’iconica serie

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