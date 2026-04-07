Cestini di carta - Borgo Trento

Nel quartiere Borgo Trento, si svolge il laboratorio “Cestini di Carta”, promosso dall’azienda municipale AMIA con il supporto di Comieco. L’attività si tiene presso i Centri di Comunità del Comune di Verona in occasione della settimana dedicata alla carta. L’iniziativa si concentra sulla creazione di cestini di carta, coinvolgendo i partecipanti in un percorso tra sostenibilità e creatività.

Il laboratorio “Cestini di Carta” è un’iniziativa dedicata alla sostenibilità e alla creatività, promossa da AMIA con il contributo di Comieco e ospitata dai Centri di Comunità del Comune di Verona in occasione della Paper Week. L’attività, gratuita e aperta a tutte le età, propone la realizzazione di cestini intrecciati utilizzando carta di recupero, con l’obiettivo di sensibilizzare al riuso dei materiali e alla riduzione dei rifiuti. Il laboratorio rappresenta anche un’importante occasione di incontro tra generazioni diverse, favorendo lo scambio di competenze manuali e la condivisione di esperienze all’interno della comunità. Gli appuntamenti si terranno il 14 aprile 2026 alle ore 16. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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