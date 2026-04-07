Cesena ventenne con disturbi cognitivi e comportamentali scomparso senza medicine | al via ricerche a tappeto

A Cesena è stata avviata una vasta ricerca per trovare un giovane di 20 anni scomparso ieri. L’identikit fornito indica che si tratta di un ragazzo alto un metro e 65, con corporatura media, che al momento della scomparsa indossava pantaloni corti neri, canottiera bianca e scarpe bianche. La famiglia ha segnalato che il giovane soffre di disturbi cognitivi e comportamentali e non aveva con sé le medicine.

Angelo è scomparso ieri a Cesena: ha 20 anni, è alto un metro e 65, ha una corporatura media e ieri, giorno della scomparsa, indossava pantaloni corti neri, canottiera bianca e scarpe bianche. 🔗 Leggi su Fanpage.it Narciso Pietro Caldelli scomparso da casa, ricerche a tappetoCalenzano (Firenze), 30 gennaio 2026 – Ancora nessuna notizia del novantenne Narciso Pietro Caldelli, che manca da casa da mercoledì mattina. Olbia, anziano scomparso dopo soccorso in ospedale: ricerche a tappeto tra nave e città.Scomparso a Olbia, l'anziano si allontana dal Pronto Soccorso: la ricerca di Giovanni Moscatelli e il mistero del viaggio in Sardegna Olbia, 14...