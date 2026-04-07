Cesano brucia il crocifisso del Biulè I social si scatenano ma l’origine può essere accidentale

A Cesano Maderno, durante le festività pasquali, è stato segnalato un incendio che ha coinvolto un crocifisso nel quartiere Biulè. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incendio, mentre sui social si moltiplicano i commenti e le reazioni. Diversi utenti, inclusi alcuni esponenti politici, si sono espressi sulla vicenda, senza ancora avere elementi certi sulla dinamica dell’accaduto.

Cesano Maderno, 7 aprile 2026 – Crocifisso in fiamme a Pasqua, ancora da accertare le cause ma sul web si scatenano i commenti, anche di esponenti politici. L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di Pasqua e qualcuno si è spinto a ipotizzare un atto volontario in chiave anti-cristiana. Ma per il momento gli elementi certi sono altri. Il crocifisso in legno posizionato come edicola votiva (sullo stile di quelli che si vedono spesso in montagna) si trova da molti anni all’inizio di via Salita al Biulè, che come dice il nome porta al quartiere Biulè, leggermente sopraelevato rispetto alla provinciale che collega con la frazione Villaggio Snia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cesano, brucia il crocifisso del Biulè. I social si scatenano, ma l’origine può essere accidentale Leggi anche: Cesano Maderno, nel giorno di Pasqua, bruciato il Crocifisso votivo del Biulè Crocifisso in fiamme il giorno di Pasqua, choc a Cesano Maderno: indagini sulle cause del rogoL’incendio di un crocifisso non è mai un gesto da sottovalutare ma lo è ancora meno quando avviene nel giorno di Pasqua. Argomenti più discussi: Cesano Maderno, nel giorno di Pasqua, bruciato il Crocifisso votivo del Biulè; Cesano Maderno, brucia crocifisso nel giorno di Pasqua. La destra attacca: Offesi nostri simboli. Cesano Maderno, brucia crocifisso nel giorno di Pasqua. La destra attacca: Offesi nostri simboliUn crocifisso che prende fuoco nel giorno di Pasqua e accende le polemiche: è accaduto nella frazione Villaggio Snia di Cesano Maderno (in provincia di Monza e Brianza), dove ieri è bruciato il grande ... milano.repubblica.it Cesano Maderno, nel giorno di Pasqua, bruciato il Crocifisso votivo del BiulèA Cesano Maderno, il crocifisso votivo in legno del quartiere Biulè è bruciano nel giorno di Pasqua. Ancora da chiarire con certezza le origini ... ilnotiziario.net La Scuola di Rugby per bambini della Val Cesano celebra i giovani giocatori dopo il match contro il Porto d'Ascoli. La giovane Under 12 in questa stagione 2025/26 sta dando grandi soddisfazioni alla società marchigiana. #sanlorenzoincampo #rugby #sanlor - facebook.com facebook