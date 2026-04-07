Ceriale | 4,5 milioni per domare il rio San Rocco e salvare il centro

Il Comune di Ceriale ha annunciato un investimento di 4,5 milioni di euro per l’adeguamento idraulico del rio San Rocco. L’obiettivo è rafforzare le strutture e prevenire allagamenti nel centro abitato. Il progetto riguarda interventi di modifica e rafforzamento del corso d’acqua, con particolare attenzione alle zone più a rischio durante le piogge intense. L’avvio delle operazioni è previsto nelle prossime settimane.

Il Comune di Ceriale avvia l’adeguamento idraulico del rio San Rocco con un investimento di 4,5 milioni di euro per proteggere il centro abitato dalle inondazioni. L’opera, partita dopo la consegna ufficiale dei lavori avvenuta nei giorni scorsi, mira a mettere in sicurezza il territorio attraverso interventi strutturali tra la ferrovia e il mare. L’area che vedrà i cambiamenti più profondi è quella compresa tra la linea ferroviaria e la foce, un settore critico per il deflusso delle acque. Il progetto prevede l’allargamento dell’alveo del corso d’acqua, un’operazione necessaria per gestire volumi di pioggia più consistenti senza rischi per le abitazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ceriale: 4,5 milioni per domare il rio San Rocco e salvare il centro Leggi anche: Chirurgia, salvare la mano da trauma o malattia. Al San Camillo di Roma il centro d’élite Salvare la costa di San Leone e il viale Delle Dune: in arrivo 1,4 milioni per fermare l'erosioneUn vertice tecnico per blindare la costa di San Leone e salvare una delle arterie cittadine più esposte alle fragilità del territorio. Ceriale, al via i lavori sul rio San Rocco: intervento da 4,5 milioni per la sicurezza idraulicaIl progetto riguarda il tratto compreso tra la linea ferroviaria e la foce, uno dei punti più critici dal punto di vista idraulico ... telenord.it Ceriale, al via i lavori per la messa in sicurezza del rio San Rocco: intervento da 4,5 milioni di euroCeriale, al via i lavori per la messa in sicurezza del rio San Rocco: intervento da 4,5 milioni di euro ... msn.com