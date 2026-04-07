Dal 13 aprile partirà l’ultima fase del piano di riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti nel centro storico di Arezzo. La modifica riguarda le modalità di gestione e distribuzione delle aree di raccolta, coinvolgendo diverse zone del comune. La fase si concluderà entro breve tempo, adattando il servizio alle nuove esigenze di raccolta e smaltimento. La provincia aveva già avviato le prime fasi del piano nelle settimane precedenti.

Arezzo, 7 aprile 2026 – Partirà il prossimo 13 aprile l’ultima fase del piano di riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio del Comune di Arezzo. Un processo che, progressivamente, ha riguardato tutte le aree della città e che oggi, con l’avvio dell’ultima fase, toccherà specificamente il Centro storico. Si chiude così il cerchio di un lavoro articolato e complesso, che ha consentito, nel tempo, di armonizzare le modalità del servizio sull’intero territorio comunale, adeguandole alla conformazione e alle caratteristiche dei luoghi e alle diverse tipologie di utenze, con un’attenzione specifica rivolta anche alle attività che operano sul territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Centro storico di Arezzo: dal 13 aprile, l’ultima fase del piano di riorganizzazione

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