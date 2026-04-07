Negli ultimi tempi si assiste a una crescita di pratiche come la censura, la demonizzazione e l’espulsione di chi esprime opinioni considerate scomode. Queste azioni vengono adottate spesso per eliminare voci dissonanti, anche al di fuori del dibattito pubblico ufficiale. Si tratta di una tendenza che va oltre le dinamiche politiche, coinvolgendo vari settori e modalità di controllo delle opinioni.

Ben al di là dei “numeri” parlamentari e del consenso elettorale, che sta alla base del governo di centrodestra, ciò che sconcerta, nell’attuale realtà politica, culturale e comunicativa del nostro Paese, è la capacità “semplificatoria” di un sistema di potere che si insinua nelle vite di ciascuno e di tutti, ma senza darlo a vedere. È ciò che il sociologo Niklas Luhmann identificava come la forza smaterializzata della coercizione, capace di produrre simboli tanto più efficaci quanto in grado di persuadere spontaneamente chi vi è sottoposto. Su questa linea l’omologazione oggi passa anche attraverso il tentativo di silenziare le voci culturalmente “dissonanti”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Censura, demonizzazione, espulsione: l’ultima deriva del relativismo etico per silenziare le voci dissonanti

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