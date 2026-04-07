Durante uno spettacolo di stand-up, il comico Josh Johnson ha descritto le differenze tra le generazioni riguardo all’uso di Internet. Ha spiegato come i primi accessi online nei primi anni 2000 richiedessero l’utilizzo di CD per navigare e comportassero circa 30 ore di connessione. La narrazione ha suscitato reazioni tra il pubblico, evidenziando il divario digitale tra le generazioni più giovani e quelle più adulte.

Il comico Josh Johnson ha messo in luce l’abisso generazionale digitale durante uno spettacolo di stand-up, tentando di descrivere a un pubblico eterogeneo il funzionamento dei primi accessi a Internet nei primi anni 2000. L’esperienza di chi è cresciuto insieme alla rete risulta oggi quasi impossibile da trasmettere ai più giovani. Durante l’evento, Johnson ha notato come le modalità di connessione di vent’anni fa possano apparire del tutto inverosimili a chi ha meno di 30 anni. Il racconto si è concentrato sulla figura di AOL e sull’uso di supporti fisici per entrare nel World Wide Web. L’artista ha condiviso poi questo momento attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Instagram. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - CD per navigare e 30 ore di web: il shock dei Gen Z

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