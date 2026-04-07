La Squadra Mobile di Campobasso ha arrestato uno dei quattro uomini ritenuti responsabili di una serie di rapine violente avvenute a Torino nel gennaio 2025. Le indagini hanno collegato i fatti tra la città piemontese e il Molise, consentendo di chiudere un cerchio tra le due aree. La banda utilizzava catene e tombini per mettere in atto i colpi, e l’arresto rappresenta un passo importante nelle attività investigative.

La Squadra Mobile di Campobasso ha catturato uno dei quattro responsabili di una serie di rapine violente avvenute a Torino nel gennaio 2025, chiudendo un cerchio che collegava il capoluogo molisano al Piemonte. L’operazione coordinata dal commissariato Barriera Nizza ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare per quattro giovani, di età compresa tra i 19 e i 25 anni. Il gruppo, composto da tre cittadini egiziani e un tunisino, è accusato di aver utilizzato metodi brutali per sottrarre beni materiali in due episodi specifici nel quartiere San Salvario. La dinamica degli assalti nel quartiere San Salvario. Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno permesso agli inquirenti di ricostruire l’efferatezza degli attacchi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catene e tombini per rapinare: caccia alla banda tra Torino e Molise

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