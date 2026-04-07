A Massa, le persone in attesa di intervento di cataratta devono aspettare più di un anno, con tempi stimati fino al 2027. Un rappresentante di Fratelli d’Italia in consiglio regionale ha segnalato questa situazione, evidenziando i lunghi tempi di attesa per le cure oftalmiche della zona. La situazione riguarda i diritti dei pazienti e i tempi di risposta del sistema sanitario locale.

Marco Guidi, rappresentante di Fratelli d’Italia in consiglio regionale, denuncia l’attesa di oltre un anno per un intervento di cataratta a Massa. La paziente ha ricevuto una data per l’operazione all’occhio destro fissata al 9 marzo 2027. L’episodio riguarda una cittadina della provincia di Massa-Carrara che deve attendere dodici mesi per essere operata. Il caso è gestito dall’Asl Toscana nord, che ha programmato il chirurgo per la primavera del prossimo anno. Il consigliere Marco Guidi sostiene che tale tempistica sia incompatibile con l’obbligo di fornire cure rapide. L’impatto di questo ritardo ricade direttamente sulla dignità e sull’autonomia di persone spesso in età avanzata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cataratta a Massa, attesa fino al 2027: il dramma dei diritti negati

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Si parla di: La cataratta può attendere. Un anno per l’intervento. Guidi (FdI): Inaccettabile; Massa, un anno di attesa per una cataratta. È inaccettabile. Cittadini costretti al privato.

La cataratta può attendere. Un anno per l’intervento. Guidi (FdI): InaccettabileIl consigliere regionale: A una donna di Massa è stato fissato l’appuntamento a marzo 2027. Un’altra dimostrazione del fallimento del modello toscano tra liste d’attesa infinite e diritti negati. lanazione.it