Catania walking tour | passeggiata guidata alla scoperta del centro storico

A Catania, una passeggiata guidata nel centro storico permette di scoprire le sue architetture e le sue strade. La città si presenta come una combinazione di edifici barocchi e strutture più recenti, con testimonianze di diverse epoche. Il percorso include punti di interesse che si affacciano su piazze, chiese e vicoli caratteristici. Durante la visita, si possono osservare dettagli architettonici e elementi storici legati alla tradizione locale.

Catania è preziosa come una perla nera in una conchiglia barocca, aperta a tutte le culture, generosa ed ospitale. Città produttiva e commerciale, ma anche letteraria, musicale e teatrale. Bella e sagace, ha tanto da mostrare e da raccontare. Un viaggio indimenticabile attraverso il passato, il presente e il futuro per comprendere la grande anima di Catania e dei catanesi. Catania città barocca è una visita guidata a piedi del centro storico etneo: piazza Duomo - Cattedrale - Municipio, Pescheria - castello Ursino, piazza Mazzini, piazza San Francesco - via Crociferi - piazza Università. Ingresso in Cattedrale escluso. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Pasqua e Pasquetta a Palermo: walking tour in centro storico tra monumenti e street foodSabato 4, domenica 5 e lunedì 6 aprile tour nel centro storico di Palermo, tra storia, tradizioni, leggende e aneddoti esilaranti.

Passeggiata nella storia, alla scoperta delle scritte nascoste del centrodomenica 22 marzo, ore 15:00Visita guidata organizzata dalla associazione modenese ARIANNA Aps.

Catania Walking Tour 2025 | Via Etnea, Piazza Duomo & Old Town