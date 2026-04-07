A Catania, un uomo di 47 anni, titolare di un internet point, è stato denunciato per aver attivato circa mille SIM con passaporti rubati. Le schede erano intestate a stranieri inesistenti e sono state usate per fini illeciti. La polizia ha scoperto il sistema durante un’operazione di controllo. L’indagato aveva messo in atto questa attività illecita per ottenere un guadagno illecito.

È di una denuncia e un sequestro il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Catania, dove un uomo di 47 anni è stato accusato di falso e sostituzione di persona per aver attivato mille schede telefoniche intestate fittiziamente a stranieri non residenti, con l’obiettivo di ottenere un guadagno illecito. Le indagini della Polizia di Stato Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è stata avviata dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza Borgo Ognina, nell’ambito di una serie di controlli mirati nel settore della telefonia mobile. Gli agenti hanno riscontrato anomalie nella registrazione e nell’attivazione di numerose sim card presso un internet point situato in via Gemmellaro, nel cuore di Catania. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Catania, attivava migliaia di sim usando passaporti rubati: denunciato titolare di un internet point

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