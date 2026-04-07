Castrolibero caccia la processionaria | allerta peli tossici e mappatura

L’amministrazione comunale di Castrolibero ha avviato un piano di monitoraggio e mappatura del territorio per contrastare la diffusione della processionaria del pino, un insetto che può rappresentare un rischio sanitario con l’arrivo della primavera. La misura prevede controlli mirati e interventi specifici per limitare la presenza di peli tossici e tutelare la salute dei cittadini.

L’amministrazione di Castrolibero ha attivato un piano di monitoraggio e mappatura del territorio per contrastare la diffusione della processionaria del pino, un insetto che rappresenta un serio rischio sanitario con l’arrivo della primavera. La fase attuale è quella più delicata a causa della schiusa dei nidi. In questo periodo i peli urticanti dell’insetto possono causare gravi problemi respiratori, reazioni allergiche e irritazioni della pelle, rendendo necessaria una risposta rapida da parte delle autorità locali. Il pericolo non riguarda solo il contatto fisico diretto, poiché le microscopiche setole della processionaria possono essere trasportate dal vento e disperdersi nell’aria. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Castrolibero caccia la processionaria: allerta peli tossici e mappatura Castrolibero: 5 voci sul potere e la giustiziaIl centro storico di Castrolibero si trasforma in palcoscenico culturale dal 17 al 27 marzo, ospitando una serie di incontri letterari curata dal... Castrolibero: Nicoletta Perrotti sfida la successione al sindaco Serra, focus su continuità e innovazione.Nicoletta Perrotti è ufficialmente la candidata a sindaco di Castrolibero per le prossime elezioni comunali, una scelta che segna una continuità... Emergenza processionaria: a Castrolibero al via la mappatura degli alberi infestati per contrastare il rischioMonitoraggio dei pini e controlli nelle aree sensibili per prevenire rischi alla salute pubblica e contrastare la diffusione dell’insetto ... quicosenza.it Castrolibero, scudo verde contro la processionaria: Buono attiva la mappatura hi-tech degli alberiNon solo ordinanze, ma monitoraggio sul campo: i volontari del Servizio Civile censiranno ogni pino a rischio per proteggere bimbi e animali dai peli urticanti. cosenzapost.it