Castrocaro Terme punta sui giovani | i Burdel diventano Hub della musica emergente

A Castrocaro Terme, un gruppo di circa quindici giovani tra i 18 e i 35 anni, sta lavorando per sviluppare un progetto dedicato alla musica emergente. I partecipanti, provenienti da Castrocaro Terme e Terra del Sole, si sono riuniti con l’obiettivo di condividere passioni e idee creative. L’iniziativa mira a trasformare il territorio in un punto di riferimento per i talenti emergenti nel settore musicale.

Una quindicina di musicisti, artisti e creativi di Castrocaro Terme e Terra del Sole, tutti giovani con un'età compresa tra i 18 e i 35 anni, ma con il progetto di coltivare insieme le proprie passioni per trasformare il territorio in un Hub della musica emergente. È il percorso intrapreso dai "Burdel - Music Hub", un collettivo spontaneo che in una località tradizionalmente vocata alle voci nuove, ha deciso di metter a disposizione il proprio talento e la propria passione per unire progetti solisti eterogenei sotto un'unica bandiera che consenta di condividere palchi e opportunità. Spiega la portavoce del gruppo Rabea: "Crediamo che la musica assuma un significato diverso e cresca di più quando è condivisa. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Leggi anche: Alessandria punta sui giovani: progetto per trasformare spazi urbani in hub di innovazione per under 35 La musica emergente protagonista al Punta di Ferro con "The Best Talent": trionfano i Riviera Boys, Omar Fadoumi e Antonio JuniorSi è svolta domenica, negli spazi del centro commerciale Punta di Ferro di Forlì, l’undicesima edizione di “The Best Talent – Appunta Edition”,...