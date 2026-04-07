???????????????????????????? torna con la sua 2ª???????????????? per regalare alla città una giornata dedicata alla natura.L’appuntamento è per il??°????????????????????,??????????????:????????????????:????, su????????????????????????????????????????, dove cittadini e visitatori potranno vivere un percorso tra??????????????????????????????????????,????????????????????????????????????????,??????????????????,??????????????????????????????????????????????????????. Sarà possibile ammirare le composizioni floreali realizzate dagli espositori, acquistare piante e varietà selezionate, confrontarsi con esperti e agronomi e ricevere consigli utili per dare nuova vita ai propri spazi verdi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Cassino, tutto pronto per la conferenza Stampa di presentazione del “24° University Championship Cross Country – Cassino 2026”Appuntamento il 3 marzo per conoscere i dettagli dell’evento che vedrà Cassino impegnata ad accogliere atleti-studenti provenienti da 30 paesi del...

Cassino, "Amore senza confini"Sabato 14 febbraio appuntamento al Caffè Letterario Apeiron, al Palazzo della Cultura di Cassino, per un San Valentino diverso.

Clematis ‘monte cassino’ #gardenerben

Argomenti più discussi: Cassino in fiore, il primo maggio torna l'evento dedicato ai colori della natura; Cassino (FR) - Mozioni su sicurezza sul lavoro e manifestazioni in città, le osservazioni di Ornella Rodi; Cassino, 10 febbraio: la cerimonia e il silenzio per ricordare; Frosinone, Antonio Fiori Crediamo al salto in A, sosteneteci.

In questi giorni nei reparti di Ostetricia e Ginecologia di Frosinone, Cassino e Sora si vivono intensi momenti dedicati a future mamme e papà ma anche ai nostri operatori sanitari. A Frosinone, una nostra “vecchia conoscenza” già mamma da alcuni anni, conti - facebook.com facebook