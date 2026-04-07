Cassino Frozen- il musical- Elsa e il castello di ghiaccio

Il 19 aprile alle ore 17 si terrà al Teatro Manzoni di Cassino uno spettacolo intitolato

Il 19 Aprile alle ore 17 appuntamento a Cassino al Teatro Manzoni con “FROZEN - IL MUSICAL -ELSA E IL CASTELLO DI GHIACCIO” Un musical adatto a tutte le età, che riproduce fedelmente le scene recitate e cantate, con scenografie su videowall e con effetti scenici come nel cartone animato, il tutto. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Teatro Eliseo, magia per i più piccoli con “Elsa e il Castello di Ghiaccio”Venerdì 6 febbraio 2026 alle ore 20:00 il Teatro Eliseo apre le porte a un evento speciale dedicato ai bambini e alle famiglie: “Elsa e il Castello...

“Avellino cultura”, tocca ai più piccoli ( e non solo) con il Musical di ElsaAvellino sceglie di raccontarsi attraverso la cultura, e lo fa con un cartellone ricco, trasversale e inclusivo.

Frozen The Musical - OHS - 2023 - Full show