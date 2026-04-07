Casotto in fiamme a Sopracornola intervento urgente dei vigili del fuoco con 5 mezzi

Nella serata di Pasquetta, un incendio ha interessato un casotto in una zona impervia di Sopracornola, sulle colline di Calolziocorte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con cinque mezzi, provenienti dal comando di Lecco e dal distaccamento di Valmadrera, per spegnere le fiamme. L’intervento si è svolto in condizioni di difficoltà a causa della posizione remota della struttura.

Notte di fuoco sulle colline di Calolziocorte. Nella serata di Pasquetta i pompieri del comando di Lecco e del distaccamento di Valmadrera sono infatti dovuti intervenire d’urgenza in località Sopracornola per domare l'incendio di un casotto situato in una zona impervia.?L'allarme è scattato intorno alle ore 19.30. A causa della posizione della struttura, non raggiungibile dai mezzi pesanti, le squadre di soccorso hanno dovuto coordinare un attacco diversificato impiegando:?2 mezzi fuoristrada dotati di modulo antincendio (fondamentali per raggiungere il punto esatto del rogo);?2 autobotti e 1 Aps (autopompa serbatoio) per il supporto idrico costante. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Intervento urgente dei Vigili del Fuoco: stop al traffico in via RaguzziniÈ stato disposto il divieto immediato di transito in un tratto di via Raguzzini a seguito di un intervento urgente dei Vigili del Fuoco, che hanno... Casa in fiamme a Gouta, intervento dei Vigili del FuocoUn incendio ha devastato una residenza a Gouta, una frazione del comune di Pigna, nella notte tra il 14 e il 15 febbraio 2026.