Casotto in fiamme a Sopracornola intervento urgente dei vigili del fuoco con 5 mezzi

Nella serata di Pasquetta, un casotto in una zona impervia di Sopracornola ha preso fuoco, richiedendo l’intervento immediato dei vigili del fuoco. Sul posto sono stati inviati cinque mezzi provenienti dal comando di Lecco e dal distaccamento di Valmadrera. L’incendio si è verificato sulle colline di Calolziocorte, dove i pompieri hanno lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Notte di fuoco sulle colline di Calolziocorte. Nella serata di Pasquetta i pompieri del comando di Lecco e del distaccamento di Valmadrera sono infatti dovuti intervenire d’urgenza in località Sopracornola per domare l'incendio di un casotto situato in una zona impervia.La struttura in una zona. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Intervento urgente dei Vigili del Fuoco: stop al traffico in via RaguzziniÈ stato disposto il divieto immediato di transito in un tratto di via Raguzzini a seguito di un intervento urgente dei Vigili del Fuoco, che hanno... Argomenti più discussi: Casotto in fiamme a Sopracornola, intervento urgente dei vigili del fuoco con 5 mezzi; Sopracornola, casotto in fiamme: intervento dei vigili del fuoco; Incendio nell’area equestre: casetta in legno distrutta dalle fiamme; Calolzio: casolare a fuoco a Sopracornola, intervento dei vvf. CAPANNO IN FIAMME A SOPRACORNOLA DI CALOLZIO, IN AZIONE I POMPIERICALOLZIOCORTE – Serata di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco di Lecco e Valmadrera, intervenuti ieri in località Sopracornola a Calolziocorte per spegnere l’incendio di un capanno situato in una zo ... lecconews.news Sopracornola, casotto in fiamme: intervento dei vigili del fuoco Rogo in zona impervia nella serata di lunedì 6 aprile: decisivo l’intervento coordinato dei Vigili del Fuoco, evitato che l’incendio si propagasse al bosco #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notiz - facebook.com facebook