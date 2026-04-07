Caso gasolio agricolo Allerta anche a Reggio | Ok credito d’imposta

Nelle ultime settimane si sono registrate segnalazioni di problemi legati al gasolio agricolo, con un allarme che si è esteso anche a Reggio. In risposta, alcune autorità hanno dichiarato di considerare positivo l’uso del credito d’imposta come misura di supporto. Si evidenzia come il tema dell’aumento dei costi dei carburanti sia al centro di discussioni e richieste di intervento immediato da parte del settore agricolo.

"Riteniamo fondamentale che il tema dell’aumento dei costi, in particolare legati ai carburanti, venga affrontato con misure concrete e tempestive a sostegno del comparto agricolo. In questo contesto, il credito d’imposta rappresenta uno strumento efficace che può e deve essere esteso anche alle imprese agricole, con l’obiettivo di contenere l’impatto dell’incremento dei costi di produzione". Nei giorni scorsi il presidente di Coldiretti Ettore Prandini aveva lanciato una richiesta al governo in vista del prossimo Consiglio dei Ministri dedicato al dl energia. Richiesta ascoltata visto che poi il governo ne ha confermato l’inserimento nel Dl Energia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caso gasolio agricolo. Allerta anche a Reggio: "Ok credito d’imposta" Coldiretti, credito d’imposta gasolio agricolo salva semineTempo di lettura: 2 minuti “La conferma dell’estensione alle aziende agricole della misura sul credito d’imposta adottata per la pesca, nata da una... Lollobrigida: “Mettiamo il credito d’imposta su gasolio agricolo in Dl”Francesco Lollobrigida FIRENZE - Per il gasolio agricolo "interverremo nel prossimo decreto sul settore agricolo con un credito d'imposta anche per... Temi più discussi: Caso gasolio agricolo. Allerta anche a Reggio: Ok credito d’imposta; Energia, allerta sui conti: vertice di maggioranza in vista del Dfp; Coldiretti Calabria lancia l’allarme: la guerra fa schizzare i costi fino a 200 euro a ettaro. Gasolio agricolo, costi +105,6 milioni in 3 mesi, settore escluso da aiutiIl settore agricolo resta escluso dalle misure più incisive contro il caro energia e paga un conto sempre più pesante. Il taglio delle accise garantisce alle imprese agricole appena 3 centesimi al lit ... giornaledellepmi.it Dal credito d’imposta sul gasolio agricolo al nuovo taglio delle accise: è caccia a 500 milioniCercasi risorse per il nuovo taglio alle accise sui carburanti. Dopo che gli 1,3 miliardi sono stati destinati alle imprese per il Transizione 5.0, il governo è a caccia ... msn.com E niente. Mi dispiace. Sarà fra 4 anni. Forse. Sarebbe il caso che l’Italia adesso si occupasse di cose un attimino più serie, tipo il gasolio a 2€30, tipo il prezzo del gas, tipo la mancanza delle rinnovabili, tipo il suo ruolo da zerbino politico in Europa, tipo gli stip - facebook.com facebook