La Lega Spi Cgil di Roccastrada, insieme ad Anpi e Auser, ha incontrato il sindaco per parlare del sistema sanitario locale. Durante l’incontro si è discusso della necessità di potenziare le strutture di assistenza anche in altre zone del territorio, oltre alle case di comunità già presenti. L’obiettivo è garantire un servizio più accessibile e diffuso in tutto il comune.

La Lega Spi Cgil di Roccastrada assieme ad Anpi e Auser locali hanno incontrato il sindaco Francesco Limatola per discutere del futuro della sanità territoriale nel comune, con l’obiettivo di rafforzare il principio di prossimità anche nel paese capoluogo. "Ad oggi, se vogliamo parlare di prossimità, facciamo riferimento alla Casa di Comunità – dice Alda Cardelli, responsabile del dipartimento sanità dello Spi Cgil di Grosseto –. L’unica nel territorio comunale è prevista a Ribolla: una struttura importante ma di dimensioni contenute e comunque decentrata rispetto a una parte significativa della popolazione. Già da tempo molti cittadini hanno espresso la necessità di un potenziamento dei servizi anche a Roccastrada, dove è comunque presente un presidio infermieristico legato al distretto socio-sanitario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Case di comunità, è necessario potenziare anche altre zone"

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