Casa sicura | detrazione 50% su porte blindate e allarmi nel 2026

Nel 2026, le persone che vogliono mettere in sicurezza la propria abitazione potranno usufruire di una detrazione fiscale del 50% sulle porte blindate e sugli impianti di allarme. Questa misura permette di recuperare una parte delle spese sostenute attraverso la dichiarazione dei redditi. La detrazione è applicabile alle spese sostenute nel corso dell'anno e si aggiunge alle altre agevolazioni fiscali già in vigore per le ristrutturazioni.

Nel 2026, i cittadini italiani possono abbattere i costi per mettere in sicurezza l’abitazione grazie a un sistema di detrazioni fiscali che permette di recuperare una parte dell’investimento tramite l’Irpef. L’agevolazione riguarda l’installazione di porte blindate e altri sistemi di protezione, integrandosi nel più ampio Bonus ristrutturazioni. Immaginate di sostituire l’ingresso della vostra casa con un modello più resistente o di installare vetri antisfondamento per dormire sonni più tranquilli. Questo intervento, che solitamente comporta una spesa significativa, diventa oggi più sostenibile perché lo Stato restituisce una quota del costo sostenuto nell’arco di dieci anni, attraverso quote annuali di valore identico nella dichiarazione dei redditi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Casa sicura: detrazione 50% su porte blindate e allarmi nel 2026 Bonus mobili seconda casa 2026: detrazione del 50 per cento valida anche per più immobiliL’Agenzia delle entrate chiarisce che l’incentivo per l’arredo e i grandi elettrodomestici spetta per ogni singola unità abitativa ristrutturata, con... Bonus fotovoltaico 2026 prima casa: detrazione al 50% anche per batterie di accumulo, come funzionaNel 2026 il bonus fotovoltaico resta una delle principali agevolazioni per chi vuole investire in energia rinnovabile e ridurre i costi in bolletta. Si parla di: Bonus casa, martedì in edicola la guida del Sole 24 Ore; Bonus videosorveglianza, le aliquote aggiornate per prima casa e seconda casa. Fotovoltaico: anche le batterie rientrano nelle detrazioni 50% e 36%Il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate sul bonus ristrutturazioni: sistemi di accumulo ammessi purché siano a servizio di un’unità immobiliare residenziale ... qualenergia.it