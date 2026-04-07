A Carrara, nel 2026, si prepara a riproporre il calcio di frazione con un torneo che coinvolge dieci squadre provenienti dalle diverse zone della città. La competizione rappresenta una delle iniziative sportive previste per quell'anno, con l’obiettivo di promuovere l’attività calcistica tra le comunità locali. La manifestazione si svolgerà nel corso dei mesi successivi, coinvolgendo squadre di diverse età e livelli.

Il calcio di frazione torna a Carrara nel 2026 con il debutto di un torneo che vede coinvolte 10 squadre locali. L’evento, che segue il modello delle competizioni di Massa e Montignoso, inizierà l’8 giugno prossimo. L’organizzazione ha appena reso pubblico il programma completo e la suddivisione dei partecipanti. La competizione si aprirà con una fase a gironi all’italiana per circa trenta giorni, culminando con la sfida finale fissata per il 24 luglio alle ore 21:00. La mappa dei gironi e i protagonisti. Nel Girone A si sfideranno Porto, Centro Storico, Fossola-Stadio, Bonascola-Melara e Fossone-Monteverde. Queste cinque formazioni dovranno contendersi il primato della prima fascia di classifica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carrara sfida nel calcio di frazione: 10 squadre e il piano per il 2026

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