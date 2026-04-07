Carmagnola sboccia con Ortoflora & Natura tra giardini d' arte rapaci e il contest del peperone

A Carmagnola, nel centro storico, si terrà la 36ª edizione di Ortoflora & Natura sabato 11 e domenica 12 aprile 2026. La manifestazione prevede esposizioni di giardini d'arte, spettacoli con rapaci e un contest dedicato al peperone, coinvolgendo numerosi espositori e visitatori. La mostra-mercato si svolge nel fine settimana e rappresenta un appuntamento consolidato nella città.

Un’esplosione di colori, profumi e creatività sta per invadere il centro storico di Carmagnola. Sabato 11 e domenica 12 aprile 2026 torna Ortoflora & Natura, la storica mostra-mercato giunta alla sua 36ª edizione. Il tema di quest'anno, "I Giardini delle Arti", trasformerà i Giardini del Castello e i Giardini Unità d’Italia in un museo a cielo aperto dove il florovivaismo incontra la musica, il teatro e le antiche tradizioni. Dalle 9:00 alle 19:30, i visitatori potranno passeggiare tra stand d'eccellenza provenienti da tutto il Piemonte, ma anche da Liguria, Lombardia e Sicilia. Oltre a piante rare e fiori spettacolari, ampio spazio sarà dedicato alle attrezzature e agli arredi di design per trasformare il proprio balcone o giardino in un'oasi di benessere. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Ortoflora & Natura 2026 a Carmagnola l'11 e il 12 aprile: mostra, mercato ed eventi (gratuito)Sabato 11 e domenica 12 aprile 2026 a Carmagnola si svolge la 36ª edizione di Ortoflora & Natura, mostra mercato dedicata al settore florovivaistico...

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Carmagnola sboccia con Ortoflora & Natura tra giardini d'arte, rapaci e il contest del peperoneIl weekend dell'11 e 12 aprile Carmagnola ospita Ortoflora & Natura 2026. Mostra mercato florovivaistica, esibizioni di rapaci, degustazioni di Ravanin e laboratori per bambini. Ingresso libero. torinotoday.it

Carmagnola in fiore: torna Ortoflora & Natura 2026Carmagnola si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della primavera piemontese. Sabato 11 e domenica 12 aprile torna Ortoflora & Natura, giunta alla sua trentaseiesima edizione, una ... giornalelavoce.it