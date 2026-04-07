Carlos Alcaraz ha iniziato con successo il suo percorso nel Masters 1000 di Montecarlo, battendo al debutto l’argentino Sebastian Baez con un punteggio di 6-1, 6-3. La partita lo ha portato al secondo turno del torneo sulla terra rossa, dove è detentore del titolo. Durante una recente intervista, Alcaraz ha commentato il ritorno di Sinner, sottolineando che il giocatore italiano tende a tornare più forte dopo le sconfitte e ha notato che quest’ultimo non si è preso pause per recuperare.

Carlos Alcaraz ha vinto al debutto nel Masters 1000 di Montecarlo, sconfiggendo l’argentino Sebastian Baez con il punteggio di 6-1, 6-3 e qualificandosi al secondo turno del torneo sulla terra rossa del Principato, di cui è campione in carica. Il numero 1 del mondo ha analizzato la propria prestazione durante la conferenza stampa: “È stato fantastico. Mi mancavano la terra battuta e la stagione sul rosso. Sono quindi davvero felice di poter giocare di nuovo su questa superficie. Ed è ancora meglio visto come sono andato. Penso semplicemente di aver giocato molto bene ed è stato un ottimo inizio di torneo”. Inevitabile una domanda su Jannik... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Carlos Alcaraz: “Sinner torna più forte quando perde. Mi ha sorpreso: non si è riposato”

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Alcaraz sincero su Sinner: “Mi ha sorpreso vederlo a Monte Carlo. È il momento di sporcarsi i calzini”“La terra rossa mi mancava, sono molto contento di essere tornato a giocare su questa superficie.

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Carlos Alcaraz risponde a Sinner: travolge Baez a Montecarlo, la lotta per il n.1 promette scintilleCarlos Alcaraz ha risposto brillantemente a Jannik Sinner, che ha esordito al Masters 1000 di Montecarlo con una schiacciante vittoria contro il francese ... oasport.it

Tocca a Carlos Alcaraz! Il campione in carica inizia il suo percorso sfidando Sebastian Baez. x.com

JANNIK CHIAMA CARLOS Come affermato da Sinner stesso, il percorso per arrivare fino in fondo a Monte-Carlo non sarà semplice, ma la voglia dei due campioni di tornare ad affrontarsi è tanta #Tennis #Sinner #Alcaraz #RolexMastersMonteCarlo # - facebook.com facebook