Carenza di carburante rientra l' allarme scattato all' aeroporto di Brindisi

Nella giornata di lunedì, all'aeroporto di Brindisi si è diffusa la notizia di una riduzione delle scorte di carburante, che ha portato all’attivazione di un razionamento. La situazione è stata causata dalla carenza di carburante dovuta alle tensioni legate alla guerra in Iran, e ha coinvolto sia i passeggeri sia il personale aeroportuale. La notizia ha suscitato preoccupazioni tra coloro che si trovavano in transito o in attesa di voli.

Il razionamento dei carburanti dovuto alla guerra in Iran aleggia nell'aria da giorni e, nel tardo pomeriggio di lunedì, è arrivata una notizia che ha allarmato passeggeri e dipendenti dell'aeroporto di Brindisi. Le voci parlavano di un quadro di carenza di combustibile presso lo scalo. A comunicarlo, il bollettino aeronautico diffuso da Aeroporti di Puglia secondo cui sarebbero stati disponibili soltanto quantità limitate destinate a voli statali, ospedalieri e di ricerca e soccorso. L'allarme è però, fortunatamente, rientrato qualche ora dopo quando durante la mattinata di martedì ben sette autocisterne di cherosene sono arrivate in aeroporto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Carenza di carburante, rientra l'allarme scattato all'aeroporto di Brindisi All’aeroporto di Brindisi “nessuna emergenza carburante né rischio carenza imminente”(Adnkronos) – Nessuna emergenza carburante nell'aeroporto di Brindisi e negli altri scali pugliesi. Carburante, allarme all'Aeroporto di Brindisi: riserve al minimo. AdP: «Nessuna emergenza, situazione sotto controllo»L'aeroporto di Brindisi senza carburante per gli aerei almeno fino alle 12 di domani 7 aprile. Temi più discussi: Carburanti, Lufthansa e Ryanair lanciano l’allarme sulle cancellazioni dei voli in estate; Aerei a corto di carburante, le Compagnie costretta a tagliare i voli per l'estate se l'emergenza non rientra; All’aeroporto di Brindisi nessuna emergenza carburante né rischio carenza imminente; Problema carburante anche all'aeroporto di Pescara, scattano le limitazioni. Carenza di carburante per i voli europei, quali sono i rischi? Tutti i possibili scenariDalla semplice ottimizzazione delle rotte alla cancellazione di voli: tutti gli scenari possibili per la crisi del carburante aereo ... ilfattoquotidiano.it Voli a rischio per carenza di carburante? Il Codacons: Sì alle assicurazioni ma occhio alle clausoleLe assicurazioni viaggio possono costare fino all’8% della vacanza ma non coprono tutti i rischi. Il Codacons invita a informarsi su limiti, esclusioni e diritti dei passeggeri. corrieretneo.it , ’ Per far fronte alla carenza di personale, al Pronto soccorso del "Cardarelli" di Campobasso, l’Asrem ha formalizzato le procedure per l’assegnazione d - facebook.com facebook A Cuba la carenza di carburante si sta trasformando in una crisi umanitaria. I cubani resistono, soprattutto medici e insegnanti, sostenuti dal governo. La testimonianza di una operatrice umanitaria appena rientrata dall'isola x.com